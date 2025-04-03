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EXPOSITION DES CRÉATIONS Route des Carris Frossay

EXPOSITION DES CRÉATIONS Route des Carris Frossay samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Route des Carris

Adresse : Le Migron

Ville : 44320 Frossay

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Frossay

EXPOSITION DES CRÉATIONS

Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-06 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Exposition des créations au bord du Canal n°3
Exposition d’une ou deux oeuvres maximum des artistes et artisans qui le souhaitent et qui sont présents sur le marché “Créations au bord du Canal” pendant les 2 semaines précédant le marché
Entrée libre, tous les jours, de 10h à 19h.   .

Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62  contact@quai-vert.com

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English :

L’événement EXPOSITION DES CRÉATIONS Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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