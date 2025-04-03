TONTON BERNARD ET LA CHORALE COURANT D’AIR Route des Carris Frossay
TONTON BERNARD ET LA CHORALE COURANT D’AIR Route des Carris Frossay dimanche 5 juillet 2026.
Frossay
TONTON BERNARD ET LA CHORALE COURANT D’AIR
Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tonton Bernard et la chorale Courant d’Air
– 17h-17h40 Concert Chorale Courant d’air
– 18h-20h00 Concert des Tontons Chanteurs
Les Tontons Chanteurs proposent un hommage à trois légendes de la chanson française (dont une disparue) qui s’étaient réunies pour faire ‘Les Vieilles Canailles4
Entrée libre, participation au chapeau. .
Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com
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English :
L’événement TONTON BERNARD ET LA CHORALE COURANT D’AIR Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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