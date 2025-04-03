TONTON BERNARD ET LA CHORALE COURANT D’AIR Route des Carris Frossay dimanche 5 juillet 2026.

Frossay

TONTON BERNARD ET LA CHORALE COURANT D’AIR

Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tonton Bernard et la chorale Courant d’Air



– 17h-17h40 Concert Chorale Courant d’air

– 18h-20h00 Concert des Tontons Chanteurs

Les Tontons Chanteurs proposent un hommage à trois légendes de la chanson française (dont une disparue) qui s’étaient réunies pour faire ‘Les Vieilles Canailles4

Entrée libre, participation au chapeau. .

Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement TONTON BERNARD ET LA CHORALE COURANT D’AIR Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin