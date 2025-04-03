ECOLE D’AVENTURE Frossay
ECOLE D’AVENTURE Frossay lundi 6 juillet 2026.
Frossay
ECOLE D’AVENTURE
Route des Carris Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
Ecole d’Aventure
Du 6 juillet au 28 aout, du lundi au vendredi, de 10h à 17h.
2h d’activités nautiques par jour (Kayak ou paddle), tir à l’arc, disc golf, tchoukball, course d’orientation, jeux de coopération, Quai Lanta.
Encadrement par des éducateurs diplômés
Brevet de 25m nage libre obligatoire, sur réservation uniquement
Dossier d’inscription en ligne (www.quai-vert.com rubrique Secteur Jeunesse)
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Route des Carris Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com
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English :
L’événement ECOLE D’AVENTURE Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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