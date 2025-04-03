Frossay

ECOLE D’AVENTURE

Route des Carris Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Ecole d’Aventure

Du 6 juillet au 28 aout, du lundi au vendredi, de 10h à 17h.

2h d’activités nautiques par jour (Kayak ou paddle), tir à l’arc, disc golf, tchoukball, course d’orientation, jeux de coopération, Quai Lanta.

Encadrement par des éducateurs diplômés

Brevet de 25m nage libre obligatoire, sur réservation uniquement

Dossier d’inscription en ligne (www.quai-vert.com rubrique Secteur Jeunesse)

.

Route des Carris Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ECOLE D’AVENTURE Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin