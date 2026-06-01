MARCHÉ DES CRÉATEURS Square de la Chaussée Frossay
MARCHÉ DES CRÉATEURS Square de la Chaussée Frossay dimanche 28 juin 2026.
Frossay
MARCHÉ DES CRÉATEURS
Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Faîtes une halte à la découverte de créateurs locaux qui vous invitent à découvrir leur savoir-faire et leurs créations originales .
Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com
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English :
L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS Frossay a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin
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