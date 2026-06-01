MARCHÉ DES CRÉATEURS Square de la Chaussée Frossay dimanche 28 juin 2026.

Frossay

MARCHÉ DES CRÉATEURS

Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:30:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Faîtes une halte à la découverte de créateurs locaux qui vous invitent à découvrir leur savoir-faire et leurs créations originales .

Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com

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English :

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS Frossay a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin