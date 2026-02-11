Concert Lise Martin Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Concert Lise Martin

Salle Attane 4 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

La voix de Lise Martin semble avoir traversé le temps, et vient, avec puissance et douceur, faire vibrer les cordes sensibles. Les chansons qu’elle écrit et composent naissent là où la chanson à texte rencontre la musique folk, et de ce mariage nait un style musical à la fois original et familier où l’on devine tour à tour les influences de Barbara, Joan Baez ou Léonard Cohen. C’est une parenthèse enchantée dans ce Festival 2025 de Barjac, un autre monde presque, comme une incise hors du temps voici Lise Martin, et rarement l’imposant mur du pierre de l’esplanade Jean-Ferrat n’aura fait

décor plus juste à un artiste. Car il y a dans l’art de cette chanteuse, dans ses thèmes (l’amour, mais pas que) et sa façon de nous les restituer, un peu beaucoup du charme et du mystère des temps anciens, vieilles demeures ou forteresses…

Accompagnée par Simon Chouf à la guitare. .

Salle Attane 4 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 91 77 association.meliscenes1@orange.fr

