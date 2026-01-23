Informations pratiques

Monein

Concert littéraire Polar tropic

Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 17:40:00

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre de la programmation Jardins Secrets.

Ce projet musical inédit revisite une collection de romans noirs créée par la maison d’édition paloise In8.

Les musiciens Franck Basly, Stéphane Albert et Pierre-Antoine Lelong ont composé sept chansons qui projettent

chacune le public dans l’atmosphère d’un livre différent, pour un concert narratif, immersif et trépidant.

Sur réservation. .

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 08 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert littéraire Polar tropic

L’événement Concert littéraire Polar tropic Monein a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn