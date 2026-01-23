Concert littéraire Polar tropic Monein
samedi 4 juillet 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Concert littéraire Polar tropic
Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 17:40:00
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre de la programmation Jardins Secrets.
Ce projet musical inédit revisite une collection de romans noirs créée par la maison d’édition paloise In8.
Les musiciens Franck Basly, Stéphane Albert et Pierre-Antoine Lelong ont composé sept chansons qui projettent
chacune le public dans l’atmosphère d’un livre différent, pour un concert narratif, immersif et trépidant.
Sur réservation. .
Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 08 48
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English : Concert littéraire Polar tropic
L’événement Concert littéraire Polar tropic Monein a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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