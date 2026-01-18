Concert Ricky amigos quartet Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Concert Ricky amigos quartet

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ricky amigos quartet est le créateur du flamenco rock et de la rumba n’ roll , en Europe . .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Ricky amigos quartet

L’événement Concert Ricky amigos quartet Monein a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Coeur de Béarn