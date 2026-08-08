Concert Live Les Cordes Sensibles Les Terrasses de Lavalette Lapte

samedi 8 août 2026 · Les Terrasses de Lavalette · Lapte

Informations pratiques

Lapte

Concert Live Les Cordes Sensibles

Les Terrasses de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez profiter d’une soirée musicale en bord de lac dans une ambiance conviviale et estivale ! Restauration et boissons sur place.

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Les Terrasses de Lavalette 2169 route de Saint-Jeures Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85

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English :

Come enjoy an evening of music by the lake in a friendly, summery atmosphere! Food and drinks available on site.

L’événement Concert Live Les Cordes Sensibles Lapte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire