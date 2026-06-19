Orthez

Concert Living the Full Life

Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:15:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le groupe compose des chansons dans un style que leurs influences ne démentent pas Rock métal, de Nirvana aux Foo Fighters, de Green Day à Muse en passant par System of a Down.

Concert en haut de la place du foirail devant l’espace jeune. .

Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Living the Full Life

L’événement Concert Living the Full Life Orthez a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn