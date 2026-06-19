Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Living the Full Life Orthez

Concert Living the Full Life Orthez

Concert Living the Full Life Orthez dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Parc Gascoin

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:15:00

Tarif :

Orthez

Concert Living the Full Life

Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:15:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Le groupe compose des chansons dans un style que leurs influences ne démentent pas Rock métal, de Nirvana aux Foo Fighters, de Green Day à Muse en passant par System of a Down.
Concert en haut de la place du foirail devant l’espace jeune.   .

Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Living the Full Life

L’événement Concert Living the Full Life Orthez a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)