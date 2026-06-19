Concert Living the Full Life Orthez
Concert Living the Full Life Orthez dimanche 21 juin 2026.
Orthez
Concert Living the Full Life
Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:15:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le groupe compose des chansons dans un style que leurs influences ne démentent pas Rock métal, de Nirvana aux Foo Fighters, de Green Day à Muse en passant par System of a Down.
Concert en haut de la place du foirail devant l’espace jeune. .
Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Living the Full Life
L’événement Concert Living the Full Life Orthez a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn
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