Concert Livrer Pagaille Rue Frédéric Chopin Harfleur
vendredi 20 novembre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Concert Livrer Pagaille
Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Léo Haag voyage depuis des années avec son piano à queue ! Il fait partie de ces artistes inclassables, insolites et culottés à souhait ! Ce poète musicien voyage depuis des années en… piano !! Jongleur de mots. Plongeant dans les cordes pour y inventer une musique enivrante et déconcertante, il dépoussière la chanson et nous embarque dans un voyage à l’ivresse contagieuse. Livrer pagaille est un spectacle concert atypique et jubilatoire, une démarche singulière et entière, loin des sentiers battus… c’est la poétique d’un piano sur la route, une plume virtuose dans un vent de liberté.
À partir de 14 ans
Réservation obligatoire .
Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
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English : Concert Livrer Pagaille
L’événement Concert Livrer Pagaille Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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