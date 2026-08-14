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Concert Livrer Pagaille Rue Frédéric Chopin Harfleur

vendredi 20 novembre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue Frédéric Chopin
Adresse
La Forge
Ville
76700 Harfleur
Département
Seine-Maritime
Tarif

Harfleur

Concert Livrer Pagaille

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Léo Haag voyage depuis des années avec son piano à queue ! Il fait partie de ces artistes inclassables, insolites et culottés à souhait ! Ce poète musicien voyage depuis des années en… piano !! Jongleur de mots. Plongeant dans les cordes pour y inventer une musique enivrante et déconcertante, il dépoussière la chanson et nous embarque dans un voyage à l’ivresse contagieuse. Livrer pagaille est un spectacle concert atypique et jubilatoire, une démarche singulière et entière, loin des sentiers battus… c’est la poétique d’un piano sur la route, une plume virtuose dans un vent de liberté.

À partir de 14 ans
Réservation obligatoire   .

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09  culture@harfleur.fr

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English : Concert Livrer Pagaille

L’événement Concert Livrer Pagaille Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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