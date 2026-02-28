Concert Loïs Morgan Niedermodern
samedi 19 septembre 2026 · Niedermodern
Informations pratiques
Niedermodern
Concert Loïs Morgan
10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Loïs Morgan est de retour à la brasserie, après un concert en décembre 2025.
Public · Tout le monde sur ou en dehors de Facebook
Loïs Morgan est de retour à la brasserie, après un concert en décembre 2025. Ce jeune artiste très talentueux originaire du Périgord privilégie la formule du one-man band. Soucieux de se former aux meilleures écoles et d’élargir son spectre, Loïs a visité La Nouvelle-Orléans et rencontré les adeptes du Hill Country Blues. Des expériences qui lui ont nul doute servi pour réaliser fin 2025 son magnifique album Voodoo Spell .
Concert dans le pub.
Places assises limitées.
Dîner-concert Po’ boy sandwich/frites + concert à 19€ (12€ pour les enfants)
Concert uniquement 10€, une boisson comprise .
10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lo%EFs Morgan is back at the brewery, following a concert in December 2025.
L’événement Concert Loïs Morgan Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Niedermodern (Bas-Rhin)
- Festival rock Septen’air Niedermodern 31 juillet 2026
- Soirée burgers avec Nastasia Niedermodern 5 septembre 2026
- Rocktober fest avec Smashbox Niedermodern 19 septembre 2026
- Soirée Beer & food carbonnade flamande Niedermodern 23 octobre 2026
- Jeux de société Niedermodern 24 octobre 2026