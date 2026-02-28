Informations pratiques

Niedermodern

Concert Loïs Morgan

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Loïs Morgan est de retour à la brasserie, après un concert en décembre 2025.

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Loïs Morgan est de retour à la brasserie, après un concert en décembre 2025. Ce jeune artiste très talentueux originaire du Périgord privilégie la formule du one-man band. Soucieux de se former aux meilleures écoles et d’élargir son spectre, Loïs a visité La Nouvelle-Orléans et rencontré les adeptes du Hill Country Blues. Des expériences qui lui ont nul doute servi pour réaliser fin 2025 son magnifique album Voodoo Spell .

Concert dans le pub.

Places assises limitées.

Dîner-concert Po’ boy sandwich/frites + concert à 19€ (12€ pour les enfants)

Concert uniquement 10€, une boisson comprise .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

Lo%EFs Morgan is back at the brewery, following a concert in December 2025.

L’événement Concert Loïs Morgan Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau