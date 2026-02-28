Informations pratiques

Niedermodern

Rocktober fest avec Smashbox

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le répertoire de SMASHBOX est composé des plus grands hits du rock international et français Led Zeppelin, Rage Against The Machine, Living Colour, Stromae, Pink Floyd, Claude Nougaro, Billy Idol et bien d’autres, revisités et re arrangés façon mash-up.

Le répertoire de SMASHBOX est composé des plus grands hits du rock international et français Led Zeppelin, Rage Against The Machine, Living Colour, Stromae, Pink Floyd, Claude Nougaro, Billy Idol et bien d’autres, revisités et re arrangés façon mash-up redécouvrez vos chansons pop/rock préférées comme vous ne les avez jamais entendues !!!

Concert dans l’espace de production.

Places assises limitées.

Dîner-concert Trio de saucisses, pommes de terre sautées, choucroute, moutarde + concert à 19€

(12€ pour les enfants)

Concert uniquement 10€, une boisson comprise .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

SMASHBOX’s repertoire consists of the biggest hits from international and French rock: Led Zeppelin, Rage Against the Machine, Living Colour, Stromae, Pink Floyd, Claude Nougaro, Billy Idol, and many others, reimagined and rearranged as mash-ups.

L’événement Rocktober fest avec Smashbox Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau