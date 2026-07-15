Informations pratiques

Niedermodern

Soirée Beer & food carbonnade flamande

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23 22:30:00

Date(s) :

2026-10-23

3e soirée Beer&food, on vous propose la fameuse carbonnade flamande ! Cuite à la Sainte Paix, accompagnée de frites et de salade verte, un plat réconfortant pour l’hiver qui s’installe.

3e soirée Beer&food, on vous propose la fameuse carbonnade flamande ! Cuite à la Sainte Paix, accompagnée de frites et de salade verte, un plat réconfortant pour l’hiver qui s’installe.

22€ par adulte.

12€ par enfant incluant une glace.

Une entrée à 5,50€ et un dessert à 5,50€ seront également proposés, dans le thème belge . Pas de carte habituelle ce soir là.

Sur réservation uniquement. .

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 3rd Beer & Food Night, we’re serving up the famous Flemish beef stew! Slow-cooked to perfection, served with fries and a green salad—a comforting dish for the winter that’s just setting in.

L’événement Soirée Beer & food carbonnade flamande Niedermodern a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau