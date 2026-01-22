Jam session

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 22:30:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02

Rendez-vous au Septénaire pour une Jam Session musiciens, chanteurs, et mélomanes, venez improviser et partager des moments musicaux uniques !

Une jam c’est quoi ? C’est le fait que plusieurs musiciens se réunissent dans un bar ou autre endroit pour jouer ensemble, soit des standards sur lesquels ils improvisent, soit pour improviser totalement. Cette soirée s’adresse donc à toi musicien/chanteur et à toi mélomane !

Ouverture de la jam par Axelle, Miguel et Léo vers 20h30, puis scène ouverte. 0 .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at Le Septénaire for a Jam Session: musicians, singers and music lovers come and improvise and share unique musical moments!

L’événement Jam session Niedermodern a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau