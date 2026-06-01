Cans et Cévennes

CONCERT LORDELAME

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

L’association Joia En Cor accueille le duo Lordelâme pour une soirée musicale placée sous le signe du voyage, de l’émotion et du partage.

L’association Joia En Cor accueille le duo Lordelâme pour une soirée musicale placée sous le signe du voyage, de l’émotion et du partage.

Composé de Mélanie Steiner à la flûte et Hervé Duret à la guitare, Lordelâme propose une musique sensible qui s’adresse autant au cœur qu’à l’âme. Inspirés par les traditions musicales des Balkans, des pays méditerranéens et de l’Occitanie, les deux artistes créent un univers singulier où les mélodies populaires d’ici et d’ailleurs se mêlent à leur imaginaire.

Ancré dans la danse et la célébration, leur répertoire est une invitation au voyage et à la rencontre. Entre airs traditionnels revisités et compositions inspirées des musiques du monde, Lordelâme invente un folklore poétique et vivant, porté par la complicité musicale de ses interprètes.

Une soirée chaleureuse à découvrir dans le cadre intimiste de La Ronceraie Résidence d’artistes, à Saint-Laurent-de-Trèves. .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

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English :

The Joia En Cor association welcomes the Lordelâme duo for a musical evening of travel, emotion and sharing.

L’événement CONCERT LORDELAME Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-06-04 par Conseil Départemental