Informations pratiques

Périgueux

Concert Louise D

Place Saint-Louis Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 12:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert de Louise D Place Saint Louis à Périgueux

Louise D, une voix chaude et puissante en mode Solo avec bande Son sur des musiques françaises et internationales Pop Rock Soul de reprises. .

Place Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 35 10 eventsong.asso@gmail.com

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English : Concert Louise D

L’événement Concert Louise D Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux