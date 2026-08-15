AGENDA · Périgueux
Concert Louise D Périgueux
samedi 22 août 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert Louise D
Place Saint-Louis Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 12:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert de Louise D Place Saint Louis à Périgueux
Louise D, une voix chaude et puissante en mode Solo avec bande Son sur des musiques françaises et internationales Pop Rock Soul de reprises. .
Place Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 35 10 eventsong.asso@gmail.com
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English : Concert Louise D
L’événement Concert Louise D Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux
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