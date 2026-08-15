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Concert Louise D Périgueux

samedi 22 août 2026 · Périgueux

Concert Louise D Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Place Saint-Louis
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Concert Louise D

Place Saint-Louis Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 12:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concert de Louise D Place Saint Louis à Périgueux
Louise D, une voix chaude et puissante en mode Solo avec bande Son sur des musiques françaises et internationales Pop Rock Soul de reprises.   .

Place Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 35 10  eventsong.asso@gmail.com

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English : Concert Louise D

L’événement Concert Louise D Périgueux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Communal de Périgueux

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