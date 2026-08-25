Informations pratiques

Turckheim

Concert Ludivine chante Noël

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 17:00:00

fin : 2026-11-29 18:30:00

Date(s) :

2026-11-29

Laissez-vous entraîner par la douce voix de Ludivine Strasser qui va vous interpréter des chants de Noël.

Laissez-vous entraîner par la douce voix de Ludivine Strasser qui va vous interpréter des chants de Noël.

Ce concert nous fera entrer ensemble et joyeusement dans cette période festive. .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18

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English :

Let yourself be carried away by the sweet voice of Ludivine Strasser as she performs Christmas carols for you.

L’événement Concert Ludivine chante Noël Turckheim a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de Colmar