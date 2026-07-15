Informations pratiques

Turckheim

Festival de musique baroque du vignoble

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

»Floraisons baroques » -Ensemble Double Face.

»Floraisons baroques »

Ensemble Double Face.

Parrainage des viticulteurs, dégustation arpès le concert .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 21 09 acontrepoint@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

»Floraisons baroques » -Ensemble Double Face.

L’événement Festival de musique baroque du vignoble Turckheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Colmar