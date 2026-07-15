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AGENDA · Turckheim

Festival de musique baroque du vignoble Turckheim

samedi 12 septembre 2026 · Turckheim

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue du Conseil
Ville
68230 Turckheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Turckheim

Festival de musique baroque du vignoble

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :
2026-09-12

 »Floraisons baroques » -Ensemble Double Face.
 »Floraisons baroques »

Ensemble Double Face.

Parrainage des viticulteurs, dégustation arpès le concert   .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 21 09  acontrepoint@gmail.com

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English :

 »Floraisons baroques » -Ensemble Double Face.

L’événement Festival de musique baroque du vignoble Turckheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Colmar

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