Festival de musique baroque du vignoble Turckheim
samedi 12 septembre 2026 · Turckheim
Informations pratiques
Turckheim
Festival de musique baroque du vignoble
Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12 22:30:00
Date(s) :
2026-09-12
»Floraisons baroques » -Ensemble Double Face.
»Floraisons baroques »
Ensemble Double Face.
Parrainage des viticulteurs, dégustation arpès le concert .
Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 21 09 acontrepoint@gmail.com
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English :
»Floraisons baroques » -Ensemble Double Face.
L’événement Festival de musique baroque du vignoble Turckheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Colmar
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