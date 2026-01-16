Concert Lujipeka La Cartonnerie Reims

Concert Lujipeka

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Début : 2026-03-12 20:00:00

La rage d’une génération.

Lujipeka accompagne toute une génération depuis Montagnes Russes. Porté par sa voix éraillée, son écriture simple et juste, et son talent d’interprète il a raconté les traumas de l’adolescence, sublimé la vie en périphérie, et revient aujourd’hui avec un album intime et sincère Brûler Paris. Un projet où il brûle relations compliquées, illusions, visions de la réussite, ruptures, la rage comme moteur et la musique comme exutoire. Dès février 2026, il entamera une tournée de plus de 30 dates à travers la France. Et c’est à la Cartonnerie qu’il viendra, le temps d’une soirée, brûler Reims.

Son album qui se vit aussi en ligne sur Instagram, @brulerparis dévoile les coulisses de sa création, dans un témoignage brut et authentique. .

