Informations pratiques

Aubusson

Concert Lyrique

23200 Place de l’Église Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

8ème édition de l’Académie Vocale

Restitution des stagiaires de l’Académie accompagnés par Anne-Louise Bourion avec la participation de Marine Boustie, Martin Queval et Isabelle Germain.

Rendez-vous à l’église Sainte Croix. .

23200 Place de l’Église Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 96 32 inter.spinas.cantz@gmail.com

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English : Concert Lyrique

L’événement Concert Lyrique Aubusson a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Aubusson-Felletin