Concert Lyrique Aubusson
vendredi 7 août 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
Concert Lyrique
23200 Place de l’Église Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
8ème édition de l’Académie Vocale
Restitution des stagiaires de l’Académie accompagnés par Anne-Louise Bourion avec la participation de Marine Boustie, Martin Queval et Isabelle Germain.
Rendez-vous à l’église Sainte Croix. .
23200 Place de l’Église Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 36 96 32 inter.spinas.cantz@gmail.com
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English : Concert Lyrique
L’événement Concert Lyrique Aubusson a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Aubusson-Felletin
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