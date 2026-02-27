Les routes de la mémoire La Creuse raconte des histoires

63 Rue Vieille Aubusson Creuse

Tarif : 199 – 199 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Un road-trip incroyable en 2cv à travers la Creuse

Départ à 9h de Bridiers (La Souterraine)

– Bénévent

– Bourganeuf

– Masgot

Le pris comprend les visites guidées, un livret souvenir du parcours de la journée, la location des véhicules avec chauffeur pour la journée, le déjeuner, la visite des coulisses du spectacle et le spectacle en VIP (repas du soir + spectacle inclus).

Inscription obligatoire Places limitées

Réservation uniquement en ligne

La répartition dans les véhicules se fera sur place .

63 Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les routes de la mémoire La Creuse raconte des histoires

L’événement Les routes de la mémoire La Creuse raconte des histoires Aubusson a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Aubusson-Felletin