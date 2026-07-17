Concert lyrique, Église Saint-Victor, Castellane

Informations pratiques

Concert lyrique Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Saint-Victor Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez passer un moment avec l’ensemble vocal féminin Les Choralines 06.

https://leschoralines06.fr/

RDV à l’église Saint-Victor

Infos : 04 92 72 59 12

Église Saint-Victor Rue Saint-victor, 04120 Castellane, France Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://leschoralines06.fr/ »}]

Avec l’ensemble vocal féminin Les Choralines 06.

©Verdon Picutres