AGENDA · Castellane
Concert lyrique, Église Saint-Victor, Castellane
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Victor · Castellane
Informations pratiques
Concert lyrique Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Saint-Victor Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez passer un moment avec l’ensemble vocal féminin Les Choralines 06.
https://leschoralines06.fr/
RDV à l’église Saint-Victor
Infos : 04 92 72 59 12
Église Saint-Victor Rue Saint-victor, 04120 Castellane, France Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://leschoralines06.fr/ »}]
Avec l’ensemble vocal féminin Les Choralines 06.
©Verdon Picutres