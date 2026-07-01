Concert lyrique Château de Fondat Saint-Justin
mercredi 29 juillet 2026 · Château de Fondat · Saint-Justin
Informations pratiques
Saint-Justin
Concert lyrique
Château de Fondat 1638 route de Créon Saint-Justin Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre somptueux du Château de Fondat, laissez-vous envoûter par la voix de la cantatrice Edwige IMBRATTA accompagnée par la douce mélodie du pianiste Tobias AUER.
A l’issue du concert, un verre de l’amitié sera offert.
Possibilité de visite guidée gratuite du château pour le public à 18h.
Edwige Imbratta, soprano spinto et lauréate de concours internationaux, donne au Château de Fondat, un récital lyrique en costume d’époque, pour la sauvegarde de la chapelle Sainte-Quitterie d’Argelouse. Accompagnée par le pianiste Tobias Auer, elle interprétera des œuvres sacrées de Schubert, Vivaldi et Franck, en hommage à la Chapelle ainsi que des airs emblématiques de Rossini, Verdi et Gounod, évoquant les grandes heures de la famille Malartic de Fondat auprès de Napoléon III. La soirée mettra également à l’honneur des mélodies virtuoses de compositeurs tels qu’Eva Dell’Acqua et Léo Delibes, et se poursuivra par un cocktail avec le public.
Cet événement marquera le lancement d’une campagne de dons sous l’égide de la Fondation du Patrimoine et célèbrera le Prix national des VMF récemment reçu.
Possibilité de visite guidée gratuite du château pour le public à 18h. .
Château de Fondat 1638 route de Créon Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 52 16 50 amischapelleargelouse@gmail.com
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English : Concert lyrique
In the sumptuous setting of the Château de Fondat, let yourself be enchanted by the voice of soprano Edwige IMBRATTA, accompanied by the gentle melodies of pianist Tobias AUER.
After the concert, a complimentary toast will be served.
A free guided tour of the château will be available to the public at 6:00 p.m.
L’événement Concert lyrique Saint-Justin a été mis à jour le 2026-07-04 par PNR Landes de Gascogne
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