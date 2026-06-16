Saint-Justin

Fêtes Patronales

Saint-Justin Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-09

Concours de belote en ouverture des Fêtes et c’est parti pour 5 jours de musique, repas, danse, la Fête à la mode Saint-Justinoise !

Sans oublier que le dimanche à 17h, les amateurs de Course Landaise gagneront les gradins pour assister à une Grande Course formelle.

C’est parti pour 5 jours de fêtes à Saint Justin !

Jeudi c’est Concours de belote à 21h.

Vendredi, les fêtes s’ouvrent à 20h puis Soirée coeur de canard à 21h suivi du bal à partir de 23h.

Samedi, la Calle Fiesta sera le théâtre d’un concours de pétanque à 9h alors que la route de Douzevielle celui d’animations pour enfants à 10h avant un repas Foodtrucks à 12h. Puis à 16h aux arènes, place à l’intervillage suivi d’un repas Moules-Frites à 21h et du bal à 23h.

Dimanche, la journée commence par le concours de pêche à 9h, puis la messe musicale à 10h30 suivi d’un apéro-concert à 12h. On retourne aux arènes à 17h pour une Course Landaise de Compétition. On se régale à la soirée Rougail saucisse à 20h30 avant l’ouverture du bal à 23h.

Lundi, on retourne aux arènes pour un concours de quilles à 15h, puis on se régale au repas entrecôte-frites à 20h30 suivi du feux d’artifices à 23h30. .

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 86 99 09

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English : Fêtes Patronales

A belote tournament kicks off the F%EAtes, and here we go—five days of music, food, and dancing, all in true Saint-Justinoise style!

And don’t forget that on Sunday at 5 p.m., fans of the Course Landaise will take their seats in the stands to watch a formal Grande Course.

L’événement Fêtes Patronales Saint-Justin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Landes d’Armagnac