Repas animé SAINT-JUSTIN Saint-Justin

Saint-Justin

Repas animé

SAINT-JUSTIN Parc Saint-Justin Gers

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association Marciac Accueil vous invite à une grande soirée autour de la gastronomie et la convivialité.

Un repas exceptionnel, entièrement confectionné par les membres , autour d’un brasero !

Repas brasero

Magret de canard et sa sauce au miel et au vinaigre de framboise

Pomme de terre à la sarladaises et tian de légumes

ou filet de truite des Pyrénées (s’inscrire)

Assiette de fromages du pays.

Ronde de desserts maison

Café- Armagnac

Vins blancs, rosé et rouge (Plaimont) papa doc, côte de Gascogne, (Rouge)

Maestria (Blanc) et rosé d’enfer

Inscription avec paiement obligatoire.

Comme chaque année l’animation musicale sera assurée par un DJ !

Ce repas exceptionnel est l’occasion de se retrouver au coeur du village historique de Saint-Justin pour une soirée d’échange et partage comme sait si bien le faire l’Association Marciac Accueil.

En cas de mauvais temps le repas aura lieu dans la salle des fêtes..

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SAINT-JUSTIN Parc Saint-Justin 32230 Gers Occitanie +33 6 85 48 53 06 marciacaccueil32@gmail.com

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English :

The Marciac Accueil association invites you to a wonderful evening of fine dining and good company.

An exceptional meal, prepared entirely by the members, served around a brazier!

Fire pit dinner:

Duck breast with honey and raspberry vinegar sauce

Sarladaise-style potatoes and vegetable tian

or Pyrenean trout fillet (registration required)

Platter of local cheeses.

Assortment of homemade desserts

Coffee and Armagnac

White, rosé, and red wines (Plaimont): Papa Doc, Côte de Gascogne, (Red)

Maestria (white) and Rosé d’Enfer

Registration and payment are required.

As every year, a DJ will provide the musical entertainment!

This exceptional meal is an opportunity to gather in the heart of the historic village of Saint-Justin for an evening of conversation and fellowship, as the Association Marciac Accueil does so well.

In case of bad weather, the meal will take place in the village hall.

L’événement Repas animé Saint-Justin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65