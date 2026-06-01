Repas animé SAINT-JUSTIN Saint-Justin
Repas animé SAINT-JUSTIN Saint-Justin samedi 27 juin 2026.
Saint-Justin
Repas animé
SAINT-JUSTIN Parc Saint-Justin Gers
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’association Marciac Accueil vous invite à une grande soirée autour de la gastronomie et la convivialité.
Un repas exceptionnel, entièrement confectionné par les membres , autour d’un brasero !
Repas brasero
Magret de canard et sa sauce au miel et au vinaigre de framboise
Pomme de terre à la sarladaises et tian de légumes
ou filet de truite des Pyrénées (s’inscrire)
Assiette de fromages du pays.
Ronde de desserts maison
Café- Armagnac
Vins blancs, rosé et rouge (Plaimont) papa doc, côte de Gascogne, (Rouge)
Maestria (Blanc) et rosé d’enfer
Inscription avec paiement obligatoire.
Comme chaque année l’animation musicale sera assurée par un DJ !
Ce repas exceptionnel est l’occasion de se retrouver au coeur du village historique de Saint-Justin pour une soirée d’échange et partage comme sait si bien le faire l’Association Marciac Accueil.
En cas de mauvais temps le repas aura lieu dans la salle des fêtes..
.
SAINT-JUSTIN Parc Saint-Justin 32230 Gers Occitanie +33 6 85 48 53 06 marciacaccueil32@gmail.com
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English :
The Marciac Accueil association invites you to a wonderful evening of fine dining and good company.
An exceptional meal, prepared entirely by the members, served around a brazier!
Fire pit dinner:
Duck breast with honey and raspberry vinegar sauce
Sarladaise-style potatoes and vegetable tian
or Pyrenean trout fillet (registration required)
Platter of local cheeses.
Assortment of homemade desserts
Coffee and Armagnac
White, rosé, and red wines (Plaimont): Papa Doc, Côte de Gascogne, (Red)
Maestria (white) and Rosé d’Enfer
Registration and payment are required.
As every year, a DJ will provide the musical entertainment!
This exceptional meal is an opportunity to gather in the heart of the historic village of Saint-Justin for an evening of conversation and fellowship, as the Association Marciac Accueil does so well.
In case of bad weather, the meal will take place in the village hall.
L’événement Repas animé Saint-Justin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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