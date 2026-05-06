En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Saint-Justin
En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Saint-Justin dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Justin
En direct de la Course Landaise avec Jean Marc
Arènes Saint-Justin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Ne restez donc pas cachés derrière les talenquères, rejoignez Jean-Marc et vivez en direct la Course landaise !
Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac.
Rencontrez un Conteur landais ! Ces bénévoles connaissent le territoire comme leur poche et transmettent leur savoir et leur passion, tout au long de visites instructives et riches en anecdotes…
Ne restez donc pas cachés derrière les talenquères, rejoignez Jean-Marc et vivez en direct la Course landaise !
Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .
Arènes Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : En direct de la Course Landaise avec Jean Marc
So don’t hide behind the talenquères, join Jean-Marc and experience the Course Landaise live!
Limited to 6 people. Reservations required at the Landes d’Armagnac tourist office.
L’événement En direct de la Course Landaise avec Jean Marc Saint-Justin a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Landes d’Armagnac
À voir aussi à Saint-Justin (Landes)
- Fêtes du quartier d’Arouille Salle des fêtes Saint-Justin 16 mai 2026
- La Nuit des Quilles Saint-Justin 12 juin 2026
- Musique en Bas Armagnac Château de Fondat Saint-Justin 19 août 2026