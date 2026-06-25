Visite guidée Saint Justin, la bastide rebelle Office de Tourisme des Landes d’Armagnac Saint-Justin

Saint-Justin

Visite guidée Saint Justin, la bastide rebelle

Office de Tourisme des Landes d’Armagnac 23 Place des Tilleuls Saint-Justin Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-05

Rendez-vous sur la place des Tilleuls pour une visite de ce petit bourg riche de trésors et d’une Histoire passionnante. La visite vous mènera de tour en tour, empruntant le chemin de ronde et ses parterres fleuris.

Rendez-vous sur la place des Tilleuls pour une visite de ce petit bourg riche de trésors et d’une Histoire passionnante. La visite vous mènera de tour en tour, empruntant le chemin de ronde et ses parterres fleuris. Cette jolie bastide offre aux visiteurs une parenthèse historique sur la route des vacances, votre guide vous en dévoilera ses secrets.

Après la visite, ouvrez grand vos papilles pour déguster quelques douceurs locales

– le vendredi 10 juillet à Fantaisies Gasconnes avant d’aller faire un tour aux animations des fêtes.

– le mercredi 5 août à la Boulangerie Labat et finissez votre soirée au Marché des Producteurs de Pays.

Les départs de visite se font sur réservation sous réserve d’un minimum de 10 participants. .

Office de Tourisme des Landes d’Armagnac 23 Place des Tilleuls Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

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English : Visite guidée Saint Justin, la bastide rebelle

Rendezvous on the Place des Tilleuls for a visit of this small town rich in treasures and a fascinating history. The visit will take you from tower to tower, along the covered way and its flower beds.

L’événement Visite guidée Saint Justin, la bastide rebelle Saint-Justin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Landes d’Armagnac