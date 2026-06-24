Informations pratiques

Sélestat

Concert: M Hibou et ses chouettes musiciens

4 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Avec Anne, Peps et Cyril. Quand j’étais petit est un spectacle intimiste, doux-amer et poétique, qui ne laisse pas indifférent

Avec Anne, Peps et Cyril. Quand j’étais petit et un spectacle intimiste, doux-amer et poétique, qui ne laisse pas indifférent. .

4 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

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English :

With Anne, Peps, and Cyril. When I Was Little is an intimate, bittersweet, and poetic show that leaves no one unmoved.

L’événement Concert: M Hibou et ses chouettes musiciens Sélestat a été mis à jour le 2026-06-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme