Concert: M Hibou et ses chouettes musiciens Sélestat
samedi 7 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Concert: M Hibou et ses chouettes musiciens
4 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07 22:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Avec Anne, Peps et Cyril. Quand j’étais petit est un spectacle intimiste, doux-amer et poétique, qui ne laisse pas indifférent
Avec Anne, Peps et Cyril. Quand j’étais petit et un spectacle intimiste, doux-amer et poétique, qui ne laisse pas indifférent. .
4 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est
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English :
With Anne, Peps, and Cyril. When I Was Little is an intimate, bittersweet, and poetic show that leaves no one unmoved.
L’événement Concert: M Hibou et ses chouettes musiciens Sélestat a été mis à jour le 2026-06-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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