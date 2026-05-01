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Concert Machin Machine L’Escale Landéda

Concert Machin Machine L’Escale Landéda samedi 9 mai 2026.

Lieu : L'Escale

Adresse : 350 Route de Ar Palud

Ville : 29870 Landéda

Département : Finistère

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Landéda

Concert Machin Machine

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Machin Machine, chanson ravigotante, burlesque et Roch n’Roll.
Trio très local   .

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11 

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English : Concert Machin Machine

L’événement Concert Machin Machine Landéda a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DES ABERS

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