Concert Machin Machine L’Escale Landéda

Landéda

Concert Machin Machine

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Machin Machine, chanson ravigotante, burlesque et Roch n’Roll.

Trio très local .

L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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English : Concert Machin Machine

L’événement Concert Machin Machine Landéda a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DES ABERS