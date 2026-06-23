Concert Madiakanou ek Bonbaz Le Café de l’Ancre Loperhet

Informations pratiques

Loperhet

Concert Madiakanou ek Bonbaz

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert Maloya mandingue.

Pour la venue exceptionnelle en métropole de l’artiste réunionnais Madia l’été prochain, nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle création entre Madiakanou et le trio BonBaz 3 musiciens de Madiakanou (Chant-balafon-ngoni-percussion) et 2 de BonBaz (Chant-guitare-batterie).

Une complicité humaine et musicale de plus de 20 ans pour un projet festif et dansant autour du répertoire de Madiakanou (maloya mandingue).

MADIAKANOU

Madia est tombé tout petit dans la marmite à riz du maloya puisqu’il a 11 ans lorsqu’il rejoint le groupe du légendaire Gramoun Lélé, son oncle. Plus tard, il intègre le CRR pour y suivre, durant 8 ans, l’enseignement des percussionnistes Jean-Luc Ceddaha et Nicolas Moucazambo, qui l’initient aux langages rythmiques africains.

Après avoir complété sa formation en métropole, et découvert et travaillé le kamélé n’goni, Madia multiplie les collaborations sur l’île (Gramoun Sello, Grèn Semé, Tiloun, Votia…) et joue avec ses cousins Urbain et Willy Philéas dans leurs groupes respectifs. En 2002, il accompagne à nouveau Gramoun Lélé dans ses dernières tournées.

De 2006 à 2021, multi-instrumentiste du groupe Lindigo, il enchaîne les tournées internationales, les rencontres et les collaborations ; il joue notamment avec Matthieu Chedid, Yarol Poupaud et Los Munequitos de Matanzaz, enregistre avec Winston McAnuff & Fixi (Jamaïque/Métropole), Skip&Die (Afrique du Sud), Pachibaba (Réunion/Métropole) et Blakkayo (Ile Maurice).

Le moment est venu pour Madia de présenter ses propres compositions, au sein de sa propre formation ! Le projet a été longuement mûri ; il y proposera une musique au carrefour du maloya réunionnais et des musiques mandingues, ses deux principales influences musicales. Il crée MADIAKANOU, formation à géométrie variable autour d’un répertoire maloya mandingue .

Petite restauration sur place. .

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Madiakanou ek Bonbaz Loperhet a été mis à jour le 2026-06-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS