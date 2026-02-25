Concert Magna Carta à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans
Concert Magna Carta à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans samedi 28 mars 2026.
Concert Magna Carta à la Locomotive
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
OVNI musical qui débarque avec son post noise rock abrasif et hypnotique ! Une énergie brute qui vous prend à la gorge !
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
English :
A musical UFO with abrasive, hypnotic post-noise rock! Raw energy that grabs you by the throat!
L’événement Concert Magna Carta à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme