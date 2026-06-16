Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT MANDOLINE ET ACCORDÉON Fillols

CONCERT MANDOLINE ET ACCORDÉON Fillols

CONCERT MANDOLINE ET ACCORDÉON Fillols samedi 18 juillet 2026.

Ville : 66820 Fillols

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Participation libre

Fillols

CONCERT MANDOLINE ET ACCORDÉON

Fillols Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Musique d’Amérique du sud.
Participation libre au chapeau.
  .

Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music from South America.
Donations are welcome.

L’événement CONCERT MANDOLINE ET ACCORDÉON Fillols a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Fillols (Pyrénées-Orientales)