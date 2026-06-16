CONCERT MANDOLINE ET ACCORDÉON Fillols
CONCERT MANDOLINE ET ACCORDÉON Fillols samedi 18 juillet 2026.
Fillols
CONCERT MANDOLINE ET ACCORDÉON
Fillols Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Musique d’Amérique du sud.
Participation libre au chapeau.
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Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Music from South America.
Donations are welcome.
L’événement CONCERT MANDOLINE ET ACCORDÉON Fillols a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO