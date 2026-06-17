Fillols

QUINTESSENCE QUINTETTE ATYPIQUE

Le Village Fillols Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21 19:45:00

Date(s) :

2026-07-21

Quintessence réunit les sonorités de la cobla catalane, trompette et tuba dans un concert élégant mêlant musique classique, catalane et créations originales. Sur réservation obligatoire.

.

Le Village Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02 mairie.fillols@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Quintessence brings together the sounds of the Catalan cobla, trumpet, and tuba in an elegant concert that blends classical and Catalan music with original compositions. Reservations are required.

L’événement QUINTESSENCE QUINTETTE ATYPIQUE Fillols a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO