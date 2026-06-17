QUINTESSENCE QUINTETTE ATYPIQUE Fillols
QUINTESSENCE QUINTETTE ATYPIQUE Fillols mardi 21 juillet 2026.
Fillols
QUINTESSENCE QUINTETTE ATYPIQUE
Le Village Fillols Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 19:45:00
Date(s) :
2026-07-21
Quintessence réunit les sonorités de la cobla catalane, trompette et tuba dans un concert élégant mêlant musique classique, catalane et créations originales. Sur réservation obligatoire.
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Le Village Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02 mairie.fillols@wanadoo.fr
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English :
Quintessence brings together the sounds of the Catalan cobla, trumpet, and tuba in an elegant concert that blends classical and Catalan music with original compositions. Reservations are required.
L’événement QUINTESSENCE QUINTETTE ATYPIQUE Fillols a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO
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