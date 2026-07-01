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AGENDA · Fillols

DÉFILÉ INSOLITE Fillols

dimanche 19 juillet 2026 · Fillols

DÉFILÉ INSOLITE Fillols

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue de l'église
Ville
66820 Fillols
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Fillols

DÉFILÉ INSOLITE

Rue de l’église Fillols Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :
2026-07-19

16h jeux ploucs ; 18h courses de planches; 19h30 défilé insolite ; 22h concerts Sofaz Luciferumba
Buvette, bar à vins, sandwich, crêpes..
  .

Rue de l’église Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 69 94 

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English :

4:00 p.m.: country games; 6:00 p.m.: board races; 7:30 p.m.: unusual parade; 10:00 p.m.: concerts: Sofaz Luciferumba
Refreshments, wine bar, sandwiches, crepes…

L’événement DÉFILÉ INSOLITE Fillols a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI CONFLENT CANIGO

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