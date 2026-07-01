Informations pratiques

Fillols

DÉFILÉ INSOLITE

Rue de l’église Fillols Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

16h jeux ploucs ; 18h courses de planches; 19h30 défilé insolite ; 22h concerts Sofaz Luciferumba

Buvette, bar à vins, sandwich, crêpes..

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Rue de l’église Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 69 94

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English :

4:00 p.m.: country games; 6:00 p.m.: board races; 7:30 p.m.: unusual parade; 10:00 p.m.: concerts: Sofaz Luciferumba

Refreshments, wine bar, sandwiches, crepes…

L’événement DÉFILÉ INSOLITE Fillols a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI CONFLENT CANIGO