DÉFILÉ INSOLITE Fillols
dimanche 19 juillet 2026 · Fillols
Informations pratiques
Fillols
DÉFILÉ INSOLITE
Rue de l’église Fillols Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19
16h jeux ploucs ; 18h courses de planches; 19h30 défilé insolite ; 22h concerts Sofaz Luciferumba
Buvette, bar à vins, sandwich, crêpes..
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Rue de l’église Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 69 94
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English :
4:00 p.m.: country games; 6:00 p.m.: board races; 7:30 p.m.: unusual parade; 10:00 p.m.: concerts: Sofaz Luciferumba
Refreshments, wine bar, sandwiches, crepes…
L’événement DÉFILÉ INSOLITE Fillols a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI CONFLENT CANIGO
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