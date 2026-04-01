Concert Marcel et son Orchestre + Poésie Zéro Rue Louis Dalmas Mozac
Concert Marcel et son Orchestre + Poésie Zéro Rue Louis Dalmas Mozac samedi 25 avril 2026.
Mozac
Concert Marcel et son Orchestre + Poésie Zéro
Rue Louis Dalmas L’Arlequin Mozac Puy-de-Dôme
Tarif : 24 – 24 – 31 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00
Date(s) :
2026-04-25
L’équipe de La Puce a L’Oreille et la ville de Mozac ont le plaisir de vous présenter à la salle de l’Arlequin à Mozac, dans le cadre du festival Arts en Territoire Marcel et son Orchestre + Poesie Zero
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Rue Louis Dalmas L’Arlequin Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 75 82 info@lapucealoreille63.fr
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English :
The team at La Puce a L’Oreille and the town of Mozac are pleased to present the following shows at the Salle de l’Arlequin in Mozac, as part of the Arts en Territoire festival: Marcel et son Orchestre + Poesie Zero
L’événement Concert Marcel et son Orchestre + Poésie Zéro Mozac a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic