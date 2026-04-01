Concert Marcel et son Orchestre + Poésie Zéro Rue Louis Dalmas Mozac

Mozac

Concert Marcel et son Orchestre + Poésie Zéro

Rue Louis Dalmas L’Arlequin Mozac Puy-de-Dôme

Tarif : 24 – 24 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

L’équipe de La Puce a L’Oreille et la ville de Mozac ont le plaisir de vous présenter à la salle de l’Arlequin à Mozac, dans le cadre du festival Arts en Territoire Marcel et son Orchestre + Poesie Zero

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Rue Louis Dalmas L’Arlequin Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 75 82 info@lapucealoreille63.fr

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English :

The team at La Puce a L’Oreille and the town of Mozac are pleased to present the following shows at the Salle de l’Arlequin in Mozac, as part of the Arts en Territoire festival: Marcel et son Orchestre + Poesie Zero

L’événement Concert Marcel et son Orchestre + Poésie Zéro Mozac a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic