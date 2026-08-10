Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert Marcia + Bineta

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Dans la famille Higelin, on demande Marcia ! Artiste française au style inclassable, naviguant entre pop, chanson française et influences urbaines, elle impose une voix déjà reconnaissable et une liberté rafraîchissante.

Dans la famille Higelin, on demande Marcia ! Artiste française au style inclassable, naviguant entre pop, chanson française et influences urbaines, elle impose une voix déjà reconnaissable et une liberté rafraîchissante.

En ouverture, laissez-vous transporter par la pop rebelle, orchestrale et électrique de BINETA, une artiste bercée par les vagues landaises qui se nourrie de ses expériences d’altiste pour Théodora, de comédienne pour le petit fils Chaplin ou encore de compositrice pour les odyssées de l’auteur Adama Diop pour livrer ses échos mystiques dans des chansons mises à nues, à la frontière entre le rock et le flamenco. .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Marcia + Bineta

In the Higelin family, everyone’s asking for Marcia! A French artist with an unclassifiable style—blending pop, French chanson, and urban influences—she stands out with her instantly recognizable voice and refreshing sense of freedom.

L’événement Concert Marcia + Bineta Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS