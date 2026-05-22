Goujounac

Concert Margo-Lalo au Tympan à Goujounac

LE BOURG Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le piano de Lalo, la voix de Margo, à la découverte des bal(l)ades argentines

Le piano de Lalo, la voix de Margo, à la découverte des bal(l)ades argentines. Venez les découvrir au Tympan.

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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

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English :

Lalo’s piano, Margo’s voice, discovering Argentinean bal(l)ades

L’événement Concert Margo-Lalo au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Gourdon