Goujounac

Concert Urbam au Tympan à Goujounac

LE BOURG Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Du rap Uk, à la frontière entre le trip-hop et afro beat

Du rap Uk, à la frontière entre le trip-hop et afro beat. Venez les découvrir au Tympan.

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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

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English :

Rap Uk, on the border between trip-hop and afro beat

L’événement Concert Urbam au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Gourdon