Découverte du patrimoine de Goujounac, Église Saint-Pierre-ès-Liens, Goujounac

Informations pratiques

Découverte du patrimoine de Goujounac Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre-ès-Liens Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement l’église Saint-Pierre-ès-Liens, son retable et son tympan roman du XIIe siècle.

La visite peut se poursuivre dans le village avec la découverte de la ferme de la Fontaine Haute, dont les portails seront ouverts, ainsi que du terrain entourant la tour du Château-Haut. Cette tour constitue l’un des derniers vestiges visibles de l’ancien ensemble castral de Goujounac.

Église Saint-Pierre-ès-Liens Goujounac, 46250 Goujounac, France Goujounac 46250 Lot Occitanie Église mentionnée en 1215. Plusieurs campagnes de construction : deux à l’époque médiévale : XIIe siècle (tympan du portail sud représentant un Christ en Majesté) et XIVe siècle. Nouveaux aménagements aux 18e (suppression des éléments défensifs) et XIXe siècles. Le portail occidental est dominé par une grande rose du XIVe siècle. L’ensemble des vitraux a été réalisé en 1887 par un maître verrier du Puy, Sacreste Aîné.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement l’église Saint-Pierre-ès-Liens, son retable et son tympan roman du XIIe siècle.