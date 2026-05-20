Goujounac

Concert Gigigi au Tympan à Goujounac

LE BOURG Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Trois voix, clarinettes basses, guitares électriques, batteries c'est Gigigi, mélodie pop, rythme frénétique, entre douceur et chaos

Trois voix, clarinettes basses, guitares électriques, batteries c'est Gigigi, mélodie pop, rythme frénétique, entre douceur et chaos. Venez les découvrir au Tympan.

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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

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English :

Three voices, bass clarinets, electric guitars, drums'est Gigigi, pop melody, frenetic rhythm, between sweetness and chaos

L’événement Concert Gigigi au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon