Concert Gigigi au Tympan à Goujounac Goujounac
Concert Gigigi au Tympan à Goujounac Goujounac jeudi 16 juillet 2026.
Goujounac
Concert Gigigi au Tympan à Goujounac
LE BOURG Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Trois voix, clarinettes basses, guitares électriques, batteries c'est Gigigi, mélodie pop, rythme frénétique, entre douceur et chaos
Trois voix, clarinettes basses, guitares électriques, batteries c'est Gigigi, mélodie pop, rythme frénétique, entre douceur et chaos. Venez les découvrir au Tympan.
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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18
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English :
Three voices, bass clarinets, electric guitars, drums'est Gigigi, pop melody, frenetic rhythm, between sweetness and chaos
L’événement Concert Gigigi au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon
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