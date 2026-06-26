Goujounac en fête Goujounac
Goujounac en fête Goujounac vendredi 10 juillet 2026.
Goujounac
Goujounac en fête
Le bourg Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Le comité des fêtes de Goujounac vous convie à sa fête votive ! Un rendez-vous incontournable de l'été
Le comité des fêtes de Goujounac vous convie à sa fête votive ! Un rendez-vous incontournable de l'été. Que vous soyez habitants ou visiteurs de passage, voilà une belle occasion de partage et de fête, dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle ! Au cours de 3 jours, la fête votive animera le village repas, soirées festives, animations musicales pour petits et grands.
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Le bourg Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 32 19 13 58 comitedesfetesdegoujounac@gmail.com
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English :
The Goujounac Festival Committee invites you to its annual festival! A must-see summer event
L’événement Goujounac en fête Goujounac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cazals-Salviac
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