Goujounac

Goujounac en fête

Le bourg Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Le comité des fêtes de Goujounac vous convie à sa fête votive ! Un rendez-vous incontournable de l'été

Le comité des fêtes de Goujounac vous convie à sa fête votive ! Un rendez-vous incontournable de l'été. Que vous soyez habitants ou visiteurs de passage, voilà une belle occasion de partage et de fête, dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle ! Au cours de 3 jours, la fête votive animera le village repas, soirées festives, animations musicales pour petits et grands.

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Le bourg Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 32 19 13 58 comitedesfetesdegoujounac@gmail.com

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English :

The Goujounac Festival Committee invites you to its annual festival! A must-see summer event

L’événement Goujounac en fête Goujounac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cazals-Salviac