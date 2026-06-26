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Goujounac en fête Goujounac

Goujounac en fête Goujounac

Goujounac en fête Goujounac vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Le bourg
Ville
46250 Goujounac
Département
Lot
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Tarif
Gratuit

Goujounac

Goujounac en fête

Le bourg Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-10

Le comité des fêtes de Goujounac vous convie à sa fête votive ! Un rendez-vous incontournable de l'été

Le comité des fêtes de Goujounac vous convie à sa fête votive ! Un rendez-vous incontournable de l'été. Que vous soyez habitants ou visiteurs de passage, voilà une belle occasion de partage et de fête, dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle ! Au cours de 3 jours, la fête votive animera le village repas, soirées festives, animations musicales pour petits et grands.

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Le bourg Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 32 19 13 58  comitedesfetesdegoujounac@gmail.com

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English :

The Goujounac Festival Committee invites you to its annual festival! A must-see summer event

L’événement Goujounac en fête Goujounac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cazals-Salviac

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