Goujounac

Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac

LE BOURG Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

DJ Serge & Youri déposent leurs bacs remplis de vinyles au Tympan pour une soirée électro pop.

DJ Serge & Youri déposent leurs bacs remplis de vinyles au Tympan pour une soirée électro pop.

.

LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DJ Serge & Youri drop off their vinyl-filled bins at Le Tympan for an electro pop evening.

L’événement Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon