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Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac Goujounac

Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac Goujounac

Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac Goujounac jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : LE BOURG

Ville : 46250 Goujounac

Département : Lot

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Participation libre

Goujounac

Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac

LE BOURG Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

DJ Serge & Youri déposent leurs bacs remplis de vinyles au Tympan pour une soirée électro pop.

DJ Serge & Youri déposent leurs bacs remplis de vinyles au Tympan pour une soirée électro pop.

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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18 

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English :

DJ Serge & Youri drop off their vinyl-filled bins at Le Tympan for an electro pop evening.

L’événement Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon

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