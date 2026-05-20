Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac Goujounac
Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac Goujounac jeudi 9 juillet 2026.
Goujounac
Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac
LE BOURG Goujounac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
DJ Serge & Youri déposent leurs bacs remplis de vinyles au Tympan pour une soirée électro pop.
DJ Serge & Youri déposent leurs bacs remplis de vinyles au Tympan pour une soirée électro pop.
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LE BOURG Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18
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English :
DJ Serge & Youri drop off their vinyl-filled bins at Le Tympan for an electro pop evening.
L’événement Concert DJ Serge & Youri au Tympan à Goujounac Goujounac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Gourdon
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