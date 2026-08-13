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AGENDA · Les Hauts-de-Caux

Concert Marita Les Hauts-de-Caux

dimanche 6 septembre 2026 · Les Hauts-de-Caux

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Allée des Tisserands
Ville
76190 Les Hauts-de-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Les Hauts-de-Caux

Concert Marita

Allée des Tisserands Les Hauts-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 16:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

La commune des Hauts-de-Caux vous invite au concert de Marita (chanson française).   .

Allée des Tisserands Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 02 78  leshautsdecaux@orange.fr

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English : Concert Marita

L’événement Concert Marita Les Hauts-de-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Yvetot Normandie Tourisme

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