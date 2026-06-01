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Concert MAUBOURGUET Maubourguet

Concert MAUBOURGUET Maubourguet dimanche 7 juin 2026.

Lieu : MAUBOURGUET

Adresse : Allée Larbanes

Ville : 65700 Maubourguet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Maubourguet

Concert

MAUBOURGUET Allée Larbanes Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Le Chœur Cantadour vous invite à un voyage musical riche en émotions, mêlant voix harmonieuses et répertoire varié.
Accompagnés de musiciens talentueux, les choristes proposeront un moment convivial et chaleureux, accessible à tous les publics. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le plaisir du chant collectif dans une ambiance artistique et festive.
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MAUBOURGUET Allée Larbanes Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09  mairie@ville-maubourguet.fr

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English :

The Ch?ur Cantadour invites you on a musical journey rich in emotion, combining harmonious voices and a varied repertoire.
Accompanied by talented musicians, the choristers will offer a warm and convivial moment, accessible to all audiences. A great opportunity to discover or rediscover the pleasure of collective singing in an artistic and festive atmosphere.

L’événement Concert Maubourguet a été mis à jour le 2026-05-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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