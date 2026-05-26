Gala gymnastique rythmique Salle polyvalente Maubourguet
Gala gymnastique rythmique Salle polyvalente Maubourguet samedi 20 juin 2026.
Maubourguet
Gala gymnastique rythmique
Salle polyvalente MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir un gala de gymnastique rythmique haut en couleur, mêlant grâce, énergie et performance artistiques. Les gymnastes vous feront voyager à travers des chorégraphies dynamiques et élégantes dans une ambiance festive et conviviale.
Un spectacle accessible à tous, idéal pour partager un beau moment en familles ou entre amis.
Buvette sur place.
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Salle polyvalente MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 mairie@ville-maubourguet.fr
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English :
Come and discover a colorful gala of rhythmic gymnastics, combining grace, energy and artistic performance. The gymnasts will take you on a journey through dynamic, elegant choreography in a festive, friendly atmosphere.
A show accessible to all, ideal for sharing a great moment with family and friends.
Refreshments on site.
L’événement Gala gymnastique rythmique Maubourguet a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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