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Gala gymnastique rythmique Salle polyvalente Maubourguet

Gala gymnastique rythmique Salle polyvalente Maubourguet samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : MAUBOURGUET

Ville : 65700 Maubourguet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Maubourguet

Gala gymnastique rythmique

Salle polyvalente MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez découvrir un gala de gymnastique rythmique haut en couleur, mêlant grâce, énergie et performance artistiques. Les gymnastes vous feront voyager à travers des chorégraphies dynamiques et élégantes dans une ambiance festive et conviviale.
Un spectacle accessible à tous, idéal pour partager un beau moment en familles ou entre amis.

Buvette sur place.
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Salle polyvalente MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09  mairie@ville-maubourguet.fr

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English :

Come and discover a colorful gala of rhythmic gymnastics, combining grace, energy and artistic performance. The gymnasts will take you on a journey through dynamic, elegant choreography in a festive, friendly atmosphere.
A show accessible to all, ideal for sharing a great moment with family and friends.

Refreshments on site.

L’événement Gala gymnastique rythmique Maubourguet a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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