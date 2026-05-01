Spectacle comique Le paradis des artistes Maubourguet

Maubourguet

Spectacle comique

Le paradis des artistes 5 Rue du Corps Franc Pommiès Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

JUNJAZZ TIRE A VANNES REELLES est un seul-en-scène comique, à la fois incisif et intelligent.

Derrière l’humour, le propos se révèle profondément réfléchi il invite le public à questionner ses certitudes et à envisager la vérité comme une réalité plurielle, propre à chacun.

Ainsi, même dans la divergence, le spectacle appelle à la compréhension et au respect des vérités d’autrui dans toute leur complexité.

D’un rire partagé éclot toujours une promesse de rencontre !

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Le paradis des artistes 5 Rue du Corps Franc Pommiès Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 09 38 48 chantal.maumus@gmail.com

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English :

JUNJAZZ TIRE A VANNES REELLES is a comic one-man show, both incisive and intelligent.

Behind the humor, the message is deeply thoughtful, inviting audiences to question their certainties and consider truth as a plural reality, unique to each individual.

So, even in the midst of divergence, the show calls for understanding and respect for the truths of others, in all their complexity.

Shared laughter always brings a promise of encounter!

L’événement Spectacle comique Maubourguet a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65