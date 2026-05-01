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Concours de pêche Maubourguet

Concours de pêche Maubourguet samedi 30 mai 2026.

Adresse : MAUBOURGUET

Ville : 65700 Maubourguet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Maubourguet

Concours de pêche

MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 11:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’Association Détente et Loisirs et l’A.P.P.M.A de Maubourguet vous invite au concours de pêche sur l’Échez.
De nombreux lots à gagner et une ambiance conviviale assurée.
Buvette et restauration le midi entrée, grillades, frites, dessert et café.
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MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09  mairie@ville-maubourguet.fr

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English :

The Association Détente et Loisirs and the A.P.P.M.A de Maubourguet invite you to a fishing competition on the Échez.
Lots of prizes to be won and a friendly atmosphere guaranteed.
Lunchtime refreshments: starter, grilled meats, French fries, dessert and coffee.

L’événement Concours de pêche Maubourguet a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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