Concours de pêche Maubourguet
Concours de pêche Maubourguet samedi 30 mai 2026.
Maubourguet
Concours de pêche
MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 11:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Association Détente et Loisirs et l’A.P.P.M.A de Maubourguet vous invite au concours de pêche sur l’Échez.
De nombreux lots à gagner et une ambiance conviviale assurée.
Buvette et restauration le midi entrée, grillades, frites, dessert et café.
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MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 mairie@ville-maubourguet.fr
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English :
The Association Détente et Loisirs and the A.P.P.M.A de Maubourguet invite you to a fishing competition on the Échez.
Lots of prizes to be won and a friendly atmosphere guaranteed.
Lunchtime refreshments: starter, grilled meats, French fries, dessert and coffee.
L’événement Concours de pêche Maubourguet a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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