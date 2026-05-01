Maubourguet

Concours de pêche

MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30 11:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Association Détente et Loisirs et l’A.P.P.M.A de Maubourguet vous invite au concours de pêche sur l’Échez.

De nombreux lots à gagner et une ambiance conviviale assurée.

Buvette et restauration le midi entrée, grillades, frites, dessert et café.

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MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 mairie@ville-maubourguet.fr

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English :

The Association Détente et Loisirs and the A.P.P.M.A de Maubourguet invite you to a fishing competition on the Échez.

Lots of prizes to be won and a friendly atmosphere guaranteed.

Lunchtime refreshments: starter, grilled meats, French fries, dessert and coffee.

L’événement Concours de pêche Maubourguet a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65