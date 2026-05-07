Concert Maximundo La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Arudy

Concert Maximundo La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Entre la bossa-samba du Brésil et la soul de Ray Charles, ou les mélodies colorées du Cap-Vert, en passant par Titi Robin et Nino Ferrer, Maximundo nous fait voyager sans heurt aux quatre coins du globe.

Ce trio, qui puise dans un répertoire chanté et instrumental, se joue des frontières et des styles musicaux.

Fred Florence: chant et guitare, Christian Duturc: saxophone, Marc Togores: batterie percussions.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Concert Maximundo La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Maximundo La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées