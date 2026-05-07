Concert Maximundo La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Concert Maximundo La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy samedi 16 mai 2026.
Arudy
Concert Maximundo La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Entre la bossa-samba du Brésil et la soul de Ray Charles, ou les mélodies colorées du Cap-Vert, en passant par Titi Robin et Nino Ferrer, Maximundo nous fait voyager sans heurt aux quatre coins du globe.
Ce trio, qui puise dans un répertoire chanté et instrumental, se joue des frontières et des styles musicaux.
Fred Florence: chant et guitare, Christian Duturc: saxophone, Marc Togores: batterie percussions.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Maximundo La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert Maximundo La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit Arudy 7 mai 2026
- Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle Salle Espalungue Arudy 8 mai 2026
- Karaoké La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy 8 mai 2026
- Exposition Vinyles 2.0 Place de l’Hôtel de ville Arudy 9 mai 2026
- Cinéma Arudy Walter lapin Cinéma Saint Michel Arudy 9 mai 2026