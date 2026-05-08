Champclause

Concert Media Vita de l’ensemble La Sportelle

Église de Boussoulet Champclause Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Au cœur de ce programme explorant la thématique de la mort mais aussi de l’espoir, Media vita de Kerensa Briggs, inspirée d’une antienne grégorienne du XIe siècle, déploie une méditation bouleversante sur la fragilité de la vie et l’espérance du salut.

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Église de Boussoulet Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 5 82 92 67 40

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English :

At the heart of this program exploring the themes of death and hope, Kerensa Briggs? Media vita, inspired by an 11th-century Gregorian antiphon, is a moving meditation on the fragility of life and the hope of salvation.

L’événement Concert Media Vita de l’ensemble La Sportelle Champclause a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal