CONCERT MELIDJA CAFÉ CULTUREL LA RIPOSTE Calmont
CONCERT MELIDJA CAFÉ CULTUREL LA RIPOSTE Calmont vendredi 17 juillet 2026.
Calmont
CONCERT MELIDJA
CAFÉ CULTUREL LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert électro-acoustique live, neo soul et hip-hop, voix, piano et looper, performance artistique immersive, Café culturel La Riposte Calmont, événement musical original.
Univers électro/acoustique, accompagnée de sa bassiste, Melidja marie piano, looper, voix et basse pour offrir des composition poétiques et rythmées. Ses influences vont de la neo soul au hip hop. .
CAFÉ CULTUREL LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie lariposte.cafeculturel@gmail.com
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English :
Live electro-acoustic concert, neo-soul and hip-hop, vocals, piano, and looper; immersive artistic performance; La Riposte Calmont Cultural Café; unique musical event.
L’événement CONCERT MELIDJA Calmont a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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