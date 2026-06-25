CONCERT MELIDJA CAFÉ CULTUREL LA RIPOSTE Calmont

Calmont

CONCERT MELIDJA

CAFÉ CULTUREL LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert électro-acoustique live, neo soul et hip-hop, voix, piano et looper, performance artistique immersive, Café culturel La Riposte Calmont, événement musical original.

Univers électro/acoustique, accompagnée de sa bassiste, Melidja marie piano, looper, voix et basse pour offrir des composition poétiques et rythmées. Ses influences vont de la neo soul au hip hop. .

CAFÉ CULTUREL LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie lariposte.cafeculturel@gmail.com

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English :

Live electro-acoustic concert, neo-soul and hip-hop, vocals, piano, and looper; immersive artistic performance; La Riposte Calmont Cultural Café; unique musical event.

L’événement CONCERT MELIDJA Calmont a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE